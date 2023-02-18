CNN опубликовал сюжет про завод по производству снарядов для Украины в американском городе Скрэнтон (штат Пенсильвания). Там "куется будущий арсенал военных усилий Украины".

Сейчас предприятие производит примерно 11 000 артиллерийских снарядов в месяц.

"Украинские военные часто выпускают такое количество снарядов всего за несколько дней", - говорится в репортаже.

Поэтому сейчас завод в Скрэнтоне расширяет производство. За деньги Пентагона он закупает новое оборудование, нанимает дополнительных рабочих и намерен перейти на круглосуточный график производства.

В целом американская армия планирует увеличить производство артиллерийских снарядов на 500%, с 15 000 до 70 000 в месяц. Основную долю возьмет на себя завод в Скрэнтоне. Также строится новый снарядный завод в Гарланде, штат Техас, а существующий завод в Мидлтауне (Айова) расширяется.

Впрочем, не все это пойдет в Украину - значительная часть отправится на пополнение поредевших арсеналов США и союзников по НАТО.

Как писала "Страна", в Госдепе США глубоко обеспокоены попытками России дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Ранее в Пентагоне рассказали, готовится ли Россия к новой массированной воздушной атаке по Украине.