Лидер США Джо Байден прошел тщательное медицинское обследование, как и анонсировалось, поскольку готовится баллотироваться на второй президентский срок в 2024 году.

Об этом говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора.

"Байден остается здоровым, энергичным, 80-летним мужчиной, способным успешно исполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - говорится в отчете.

Руководитель США провел с врачами Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона трехчасовую встречу.

Медицинское обследование стало для президента США вторым с момента вступления в должность.

Ранее мы писали, что немногим больше трети демократов хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок.

Также сообщалось, что советники президента США начали подготовку к его предвыборной кампании.

На днях, напомним, Байден совершит поездку в Польшу. По данным пресс-службы, он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге. Визит в Украину в ближайшее время Байден не планирует.