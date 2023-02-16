Президент США Джо Байден не планирует визит в Украину в ближайшее время.

Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби.

У Кирби спросили, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.

"В рамках предстоящей поездки у президента не запланированы какие-либо дополнительные остановки за пределами Польши", – уточнил он.

Напомним, на прошлой неделе пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден с 20 по 22 февраля совершит поездку в Польшу. По данным пресс-службы, Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами "Бухарестской девятки" - группы союзников США по НАТО на восточном фланге.

В Белом доме добавили, что Байден выступит с речью в преддверии годовщины вторжения России в Украину, в которой расскажет о том, как "Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, защищающий свою свободу и демократию, и о том, как США будут продолжать стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется".

А вчера польская газета Dziennik Gazeta Prawna написала, что Зеленский встретится с президентом США в Польше в ближайшее время, если не произойдет ничего "экстраординарного".