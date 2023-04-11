На столичном Крещатике сегодня с утра горел корпус университета им. Карпенко-Карого. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в одном из помещений на втором этаже четырехэтажного здания.

О пожаре сообщил мэр столицы Виталий Кличко в 10 утра. А уже через полчаса ГСЧС заявила о его ликвидации.

По предварительным данным спасателей, никто не пострадал. Огонь охватил площадь в 10 кв. м.

Как писала "Страна", в Украине начался опасный пожарами период. В Чернобыльском заповеднике показали, почему нельзя жечь траву зоны отчуждения.

Ранее в Сумах 11-летняя девочка на руках вынесла своих братика и сестричку из горящего дома. Видео ГосЧС.

Война в Украине продолжается уже 412-й день. Мы следим за новостями 11 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 411-го дня войны. В Бахмуте бои ведутся за центр города и пути снабжения. Украинское командование заявляет, что Россия там перешла к тактике "выжженной земли". Евгений Пригожин заявляет, что ВСУ уже собрали около 200-400 тысяч человек для контрнаступления и оно вскоре начнется. А в Сеть продолжают просачиваться утечки секретных документов из Пентагона.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, ждёт ли после войны Украину массовая эмиграция мужчин.