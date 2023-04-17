За минувшие сутки в Киевской области произошло 11 ДТП. В результате одного из них - три потерпевших.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в своем телеграм-канале.

По его словам, 39 человек сели за руль после употребления спиртных напитков.

Глава полиции Киевской области призывал водителей быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирской трассе в ДТП столкнулись 10 машин. За помощью обратились два человека - водители Mitsubishi BMW. Еще до 10 человек получили синяки и ушибы.

Также мы писали, как на трассе под Одессой произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. Водитель "Ланоса", пытаясь объехать препятствие, на всем ходу въехал в фуру. В итоге машина была разбита вдребезги. 59-летний водитель и его 56-летняя жена погибли на месте. Оба они были жителями Одессы.

Также сообщалось, что в ДТП с автобусом под Хмельницким пострадали 18 пассажиров.

Кроме того, мы писали, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП. Маршрутка с пассажирами влетела в фуру.