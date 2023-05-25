Днем в четверг, 25 мая, на трассе Борисполь-Яготин перевернулся бензовоз, на месте аварии начался пожар.

Видео публикуют очевидцы.

На место выехали спасатели. Информации о пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Коннектикут на мосту главной трассы страны перевернулся и вспыхнул бензовоз. Огонь охватил здания под мостом, сообщалось о пострадавших.

Также мы писали, что в конце прошлого года в одном из ЖК Одессы загорелся генератор, установленный в решетку для кондиционера.

Кроме того, сообщалось, что в начале мая в Киеве на Северном мосту МАФ упал в Днепр. Как выяснилось, водитель ненадежно закрепил МАФ на прицеп, результате чего тот упал на дорогу. После водитель пытался загрузить конструкцию обратно на машину, но ему это не удалось. В результате, он решил сбросить его в воду.

Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

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