В Киеве в районе Караваевых дач загорелся жилой комплекс "Family and Friends" на Новополевой 2А. В ГСЧС сообщают, что горит пенопласт на площади 70-100 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 9 мая по Украине были пуски 25 ракет морского и воздушного базирования, 23 из них сбиты. Судя по всему, две ракеты, которые не сбила украинская ПВО в ходе сегодняшней ночной атаки, приземлились в Черкасской области.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.