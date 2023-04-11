В Днепре возник пожар на территории 89-й колонии в жилмассиве "Западный".

Фото и видео пожара сначала опубликовали местные телеграм-каналы.

Затем ГСЧС Днепра в Фейсбуке подтвердила пожар в исправительной колонии. По сообщению спасателей, на территории учреждения горели мешки с вторсырьем. Пожар был ликвидирован. Погибших и травмированных нет.

"11 апреля в 18:28 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории уголовно-исполнительного учреждения, расположенного на улице Данилы Галицкого Новокодацкого района города Днепр. По вызову направлены пожарные областного центра. Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло на открытой территории. Горели мешки с вторсырьем на площади 200 кв.м. Пожар локализован в 18:53 и ликвидирован в 19:07", - сказано в посте госслужбы.

Сегодня утром на столичном Крещатике горел корпус Национального университета им. Карпенко-Карого. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание в одном из помещений на втором этаже четырехэтажного здания.

А вчера в подмосковном Нахабино начался масштабный пожар - горел склад с запчастями на площади в 1000 квадратных метров.