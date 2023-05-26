В ГБР расследуют ночное ДТП в Киеве, в котором, как сообщалось, судья насмерть сбил нацгвардейца.

В сообщении подтверждается, что за рулем был судья, а погибший являлся военнослужащим Нацгвардии.

Сообщается, что пострадавший в результате аварии погиб на месте.

Судья на месте аварии отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь, сообщили в ГБР.

Ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.3 ст.286-1 УК). Максимальная санкция - десять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто. Погиб 17-летний пассажир. Всего в салоне было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Также мы писали, что в Запорожье пьяный водитель протаранил несколько авто и вылетел на газон. Мужчина на высокой скорости пролетел на красный свет, протаранил несколько автомобилей и вылетел на газон прямо в коммунальщиков, которые косили траву и обрезали деревья. Погиб человек.

Кроме того, сообщалось о смертельном ДТП во Львовской области с участием легковушки и грузовика.