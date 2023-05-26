В ночь с 25 на 26 мая в Киеве на блокпосту судья сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии.

Об этом пишут киевские телеграм-каналы.

Как сообщается, около полуночи глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца.

По данным очевидцев, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виновник ДТП задержан.

Напомним, недавно стало известно, что депутат Киевсовета под наркотиками сбила женщину. Речь идет о 21-летней Ярине Арьевой – дочери нардепа от "Евросолидарности" Владимира Арьева.

Подробно об этой аварии мы писали в отдельном материале.

Кроме того, сообщали, что Шевченковский райсуд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, совершившего ДТП в апреле.

Также писали, что "Слуга народа" Владимир Гевко стал участником ДТП, которое закончилось смертью одного из участников. По данным экспресс-теста депутат был трезв.

Вчера сообщалось, что на трассе Борисполь-Яготин перевернулся и загорелся бензовоз. Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. Водитель погиб.