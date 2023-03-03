В Киевской области арестовали 19-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором погиб 17-летний пассажир. Всего в салоне было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Об этом сообщает прокуратура.

Пьяный мужчина управлял автомобилем "ВАЗ 2107" и на дороге между селами Блидча и Леоновка Вышгородского района не справился с управлением, съехав в кювет, где "семерка" врезалась в дерево и опрокинулось.

Остальные пассажиры получили телесные повреждения и были направлены в больницу.

Водителю угрожает до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы публиковали видео жесткого ДТП в Киеве, где автомобиль повис на столбе на Набережном шоссе. Это случилось на минувших выходных.

А на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин, в том числе фуры и машины скорой помощи. Из-за аварии движение транспорта в сторону Житомира было затруднено.