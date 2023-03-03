Погиб подросток. Под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто. Фото
В Киевской области арестовали 19-летнего водителя, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в котором погиб 17-летний пассажир. Всего в салоне было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.
Об этом сообщает прокуратура.
Пьяный мужчина управлял автомобилем "ВАЗ 2107" и на дороге между селами Блидча и Леоновка Вышгородского района не справился с управлением, съехав в кювет, где "семерка" врезалась в дерево и опрокинулось.
Остальные пассажиры получили телесные повреждения и были направлены в больницу.
Водителю угрожает до 10 лет тюрьмы.
Ранее мы публиковали видео жесткого ДТП в Киеве, где автомобиль повис на столбе на Набережном шоссе. Это случилось на минувших выходных.
А на трассе Киев - Чоп произошло масштабное ДТП с участием пяти машин, в том числе фуры и машины скорой помощи. Из-за аварии движение транспорта в сторону Житомира было затруднено.