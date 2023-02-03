Один из организаторов "пьяных" вечеринок в Киеве Андрей Ярына заявил в суде, что 80% девушек сами приходили на эти вечеринки. После участия в них каждая третья девушка приходила еще.

Соответствующее заявление обвиняемого публикуют Telegram-каналы.

"Если бы им не нравилось, они бы больше не приходили", - добавил Ярына.

Напомним, сегодня двоих организаторов "пьяных" вечеринок в столице отправили под стражу на два месяца без права залога.

Известно, что в Киеве несколько парней из Ивано-Франковска накачивали девушек наркотиками, после чего издевались над ними и снимали все на видео. Позже организатор вечеринок Андрей из Ивано-Франковска сообщил, что "доволен популярностью" и заявил, что делал это, чтобы собрать донаты для ВСУ.

Ранее мы писали, что организаторы "пьяных вечеринок" в столице, которые издевались над девушками и унижали их, а потом выкладывали видео в интернет, могут получить до семи лет тюрьмы.

Также "Страна" показывала фото и видео арестованных организаторов "пьяных вечеринок" в столице, которые опубликовал глава Киевской областной полиции Андрей Небытов.