Адвокаты самого титулованного футболиста мира Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании, просят о его освобождении под залог.

Об этом пишет El Periódico.

В публикации говорится, что адвокаты бразильца подготовили апелляционную жалобу, в которой сообщается, что на видеозаписях из VIP-зоны ночного клуба видно, что девушка уходила в туалет одна. В связи с этим адвокаты считают, что показания жертвы "должны быть подвергнуты серьезной переоценке", а их достоверность находится под вопросом.

На видео из приватной комнаты видно, как заявительница заходит в нее в компании двоюродной сестры и подруги. Это произошло примерно в 3:20 утра. Затем на протяжении 20 минут компания из пятерых человек, в которой был и Алвес, общается в "игривом и веселом стиле, их окружает множество людей".

В какой-то момент бразилец ушел в туалет. Через две минуты (в 3:44 утра) заявительница, "поговорив с подругами и официантом, подходит" к двери туалета и входит туда без футболиста – он уже находился внутри.

Адвокат считает, что видео "говорят сами за себя", и подчеркивает, что это момент перед сексуальным контактом, и в туалет вошел сначала Дани, а уже затем жертва.

Девушка описывала, что Алвес заставил ее почувствовать "ужас" и погрузил в "атмосферу доминирования". По мнению адвоката, видео опровергают версию жертвы.

Адвокаты Алвеса считают, что в непринужденной атмосфере VIP-зоны все заметили бы отсутствие футболиста и его жертвы, если бы заранее не знали о том, что они планируют отлучиться. По мнению адвоката, видео "вступает в противоречие" с показаниями заявительницы.

В то же время футболист через адвоката признал, что сначала дал неверные показания, отрицая сексуальную связь с девушкой, так как хотел скрыть факт измены от жены, говорится в публикации.

Адвокат настаивает на том, что риска побега Алвеса нет, и упирает на тот факт, что футболист добровольно отправился давать показания, хотя многие медиа уже тогда писали о том, что его арестуют.

Кроме того, футболист знал, что его вызвали в подразделение полиции, которое занимается преступлениями на почве секса, но все равно не уехал в Мексику, несмотря на действующий контракт с "Пумас".

Напомним, недавно Дани Алвес трижды изменил показания по делу об изнасиловании. Пострадавшая девушка отказалась от компенсации и требует правосудия.

Ранее мы писали, что Дани Алвеса арестовали без права внесения залога.