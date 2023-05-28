В Обухове Киевской области мотоциклист на полной скорости влетел в людей на пешеходном переходе. 18-летний водитель мотоцикла "Yamaha" проигнорировал красный свет, врезался в легковушку, а затем в группу пешеходов.

Госпитализированы водитель и пассажир мотоцикла, а также трое человек, двигавшихся по обочине.

Все потерпевшие получили многочисленные травмы тяжелой и средней степени. Погибших нет, сообщили в полиции области.

Напомним, вчера киевский судья Алексей Тандыр, сбивший нацгвардейца, признал причастность к пьяному ДТП. Его увезли в СИЗО в наручниках. Ранее решение об аресте судьи поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

Ранее мы писали, что в Броварском районе Киевской области произошла авария с бензовозом. Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. Из-за взрыва погиб водитель.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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