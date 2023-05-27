Печерский суд Киева арестовал судью Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца. Арестованного увезли в СИЗО в наручниках прямо из зала суда.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Тандыр был взят под стражу без права выйти под залог. Таким образом, ходатайство прокуратуры, которая просила именно такой меры пресечения, удовлетворено в полном объеме.

Во время выступления на заседании суда Алексей Тандыр подтвердил, что причастен к ДТП, которое повлекло смерть солдата Национальной гвардии.

"Я готов понести самое суровое наказание, которое определит суд, если моя вина будет доказана, что я нарушил такие-то правила. Я никогда не отрицал своей причастности к ДТП, которое произошло",- заявил Тандыр.

Судья отрицал заявление прокуратуры, что он отказывался предоставить биологические образцы для проведения токсикологической экспертизы.

Кроме того, подозреваемый попросил у суда избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Однако прямо в зале суда на Тандыра надели наручники и увезли в СИЗО.

Напомним, сегодня Высший совет правосудия дал добро на арест Алексея Тандыра. Решение об аресте судьи поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

В пятницу утром, 26 мая, в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.