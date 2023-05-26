У судьи Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца на блокпосту, принудительно отберут биологические образцы для проверки на содержание алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщает в своих соцсетях Киевская городская прокуратура.

"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и разрешил принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Правоохранители задержали судью в порядке ст. ст. 208, 482 УПК РФ. Он отказался от освидетельствования содержания алкоголя и наркотиков, однако имел визуальные клинические признаки опьянения.

В связи с этим заместителем руководителя Киевской городской прокуратуры подготовлено ходатайство в суд о принудительном изъятии у судьи биологических образцов для проведения анализов, которое судом удовлетворено", - сказано в посте прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что по факту ДТП с участием судьи начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП. Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР.

Как мы писали, сегодня утром в пабликах сообщили, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня.

При этом очевидцы утверждают, что судья был пьян.

В ГБР рассказали, что судья уже задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальная санкция за такое преступление предполагает до десяти лет заключения.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

Днем стало известно, что ранее Тандыр освобождал от ответственности других судей, которые попадались на пьяном вождении. В частности, другого судью Дмитрия Усатого.