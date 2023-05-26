Судья Алексей Тандыр, который сегодня ночью сбил насмерть нацгвардейца, освобождал от ответственности других судей, которые попадались на пьяном вождении.

Об этом сообщает профильное издание Prosud.

"Вспомним лишь один эпизод, где отличился судья Тандыр: в 2018 году его коллега, судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже под хмельком совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство из-за отсутствия состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", - говорится в сообщении издания.

Напомним, в пабликах сообщали, что ДТП произошло около полуночи. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня.

В ГБР сообщили, что судья уже задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.3 ст.286-1 УК). Максимальная санкция - до десяти лет заключения.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко, ему было 23 года, он родом из Черкасской области.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто. Погиб 17-летний пассажир. Всего в салоне было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.