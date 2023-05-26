Появились фото с ночного ДТП, в котором пьяный судья насмерть сбил военнослужащего Национальной гвардии.

Соответствующие фото публикует Государственное бюро расследований.

Также стало известно имя нацгвардейца, которого сбил на машине на блокпосту в Киеве пьяный глава райсуда.

Это Вадим Бондаренко, ему было 23 года, он родом из Черкасской области.

Напомним, в пабликах сообщали, что ДТП произошло около полуночи. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня.

В ГБР сообщили, что судья уже задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.3 ст.286-1 УК). Максимальная санкция - до десяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный водитель вылетел в кювет на полном пассажиров авто. Погиб 17-летний пассажир. Всего в салоне было пять человек, в том числе восьмилетний ребенок.

Кроме того, мы писали, что Шевченковский райсуд отправил под ночной домашний арест актера Остапа Ступку, совершившего ДТП в апреле.