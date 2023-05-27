Высший совет правосудия (ВСП) дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, подозреваемого в наезде автомобилем на нацгвардейца в Киеве.

Такое решение было принято в субботу, 27 мая, на заседании ВСП, трансляция которого велась на видеосервисе YouTube.

Решение об аресте Алексея Тандыра поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

Напомним, накануне в Офисе генерального прокурора Украины заявили о вручении подозрения Алексею Тандыру. Сообщалось, что в момент смертельного ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу утром, 26 мая, в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

В ГБР рассказали, что судья задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальная санкция за такое преступление предполагает до десяти лет заключения.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи Тандыра принудительно возьмут анализы на алкоголь и наркотики.

Позже стало известно, что ранее Алексей Тандыр освобождал от ответственности других судей, которые попадались на пьяном вождении. В частности, судью Дмитрия Усатого.