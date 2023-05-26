Судье Алексею Тандыру, сбившему нацгвардейца на блокпосту в Киеве, вручили подозрение.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, сегодня утром в пабликах сообщили, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня.

При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

В ГБР рассказали, что судья уже задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальная санкция за такое преступление предполагает до десяти лет заключения.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи Тандыра принудительно возьмут анализы на алкоголь и наркотики.

Днем стало известно, что ранее Алексей Тандыр освобождал от ответственности других судей, которые попадались на пьяном вождении. В частности, другого судью Дмитрия Усатого.