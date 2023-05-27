Сегодня, 27 мая, в Печерском суде столицы избирают меру пресечения судье Алексею Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца в Киеве.

Перед началом заседания Тандыр отказался комментировать обстоятельства ДТП. Он лишь сказал, что находится в шоковом состоянии.

Прокуратура требует взять судью под стражу без возможности внесения залога.

Напомним, сегодня Высший совет правосудия дал добро на арест Алексея Тандыра. Решение об аресте судьи поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

Накануне в Офисе генерального прокурора Украины заявили о вручении подозрения Тандыру. Сообщалось, что в момент смертельного ДТП судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу утром, 26 мая, в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Глава Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

В ГБР рассказали, что судья задержан, ему инкриминируют вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Максимальная санкция за такое преступление предполагает до десяти лет заключения.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что у судьи Тандыра принудительно возьмут анализы на алкоголь и наркотики.

Позже стало известно, что ранее Алексей Тандыр освобождал от ответственности других судей, которые попадались на пьяном вождении. В частности, судью Дмитрия Усатого.