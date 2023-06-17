В сети появились новые снимки, показывающие оборонительные сооружения в Крыму, построенные российской армией в 2023 году.

Спутниковые фото публикует Planet Labs.

Согласно снимкам, большая часть окопов была вырыта россиянами уже после их отступления из Херсона.

На спутниковых снимках северной части Крыма видно, что российские войска нередко возводят фортификации вплотную к сёлам или даже в самих населённых пунктах.

Напомним, британская газета рассказывала, как устроены укрепления РФ на юге Украины.

А британский аналитик высказал мнение, что ВСУ могут начать контрнаступление с территории РФ, чтобы обойти российские укрепления.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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