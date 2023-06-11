Британское издание The Telegraph опубликовало новые спутниковые снимки российских укреплений на юге Украины, куда наступают ВСУ. Там выявлено множество минных полей, противотанковых рвов и траншей.

Материал появился в воскресенье, 11 июня, на сайте издания.

По словам собеседника газеты из украинской разведки, оборона России построена по "трехлинейной системе" с разными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать около 30 километров. Всего линия на юге имеет длину в 965 км.

На спутниковых снимках видны глубокие траншеи как на сельхозугодьях, так и в посадках, которые используются для маскировки артиллерийских позиций. Сначала идут минные поля, затем окопы для пехоты, позади них - "зубы дракона" и противотанковые рвы. За ними следуют снова позиции пехоты и далее - артиллерии.

Каждая полоса такой защиты имеет глубину от 700 метров до километра простреливаемого пространства.

"У них невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет трудно сломать их линию обороны", - сказал The Telegraph один из командиров Нацгвардии по имени Сергей.

"Нам следует поучиться у нашего врага, как они строят свои окопы, потому что у них это отлично получается. Они используют специализированные транспортные средства, а не только руки", - добавил он.

Напомним, на днях президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления и провале попыток ВСУ прорвать оборону.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.