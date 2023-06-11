Минные поля, "зубы дракона" и траншеи. Британская газета показала, как устроены укрепления РФ на юге Украины
Британское издание The Telegraph опубликовало новые спутниковые снимки российских укреплений на юге Украины, куда наступают ВСУ. Там выявлено множество минных полей, противотанковых рвов и траншей.
Материал появился в воскресенье, 11 июня, на сайте издания.
По словам собеседника газеты из украинской разведки, оборона России построена по "трехлинейной системе" с разными уровнями укреплений, глубина которых по некоторым направлениям может превышать около 30 километров. Всего линия на юге имеет длину в 965 км.
На спутниковых снимках видны глубокие траншеи как на сельхозугодьях, так и в посадках, которые используются для маскировки артиллерийских позиций. Сначала идут минные поля, затем окопы для пехоты, позади них - "зубы дракона" и противотанковые рвы. За ними следуют снова позиции пехоты и далее - артиллерии.
Каждая полоса такой защиты имеет глубину от 700 метров до километра простреливаемого пространства.
"У них невероятные траншеи и невероятные укрепления, будет трудно сломать их линию обороны", - сказал The Telegraph один из командиров Нацгвардии по имени Сергей.
"Нам следует поучиться у нашего врага, как они строят свои окопы, потому что у них это отлично получается. Они используют специализированные транспортные средства, а не только руки", - добавил он.
Напомним, на днях президент России Владимир Путин заявил о начале украинского наступления и провале попыток ВСУ прорвать оборону.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро все ощутят результаты контрнаступления ВСУ.