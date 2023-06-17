Французский телеканал TF1 подготовил репортаж с российских позиций на южном фронте.

В сюжете показано интенсивное движение российской военной техники, укрепления, огонь по украинским войскам, подготовка FPV-дронов к запуску.

Российские военные довезли французского журналиста до расположения, провели экскурсию по блиндажу, рассказали как готовились к наступлению ВСУ.

В Украине сюжет уже вызвал возмущение, так как в нем журналист вел репортаж с позиций российских войск и не акцентировал внимание на том, что они представляют страну-агрессора.

TF1 — французский коммерческий телеканал. Средняя доля рынка — 24%, что делает его наиболее популярным телеканалом во Франции.

Ранее мы также писали, как в эфире единого телемарафона в слоте телеканала "Рада" появились кадры с эвакуацией людей, проводимой МЧС России на левобережной части Херсонской области. Медиаэксперт Владислав Матяш, которого называют куратором "Рады" и единого телемарафона от Офиса президента, подтвердил, что такой кадр в эфире был и обещает за это массовые увольнения виновных.

Война в Украине идет 479-й день. Мы следим за новостями 17 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 16 июня: "Тревога в Киеве и делегация из Африки, Путин о ядерном ударе по Украине, что случилось с Будановым".

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