Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует извинений от французского телеканала RTL за высказывание о президенте Владимире Зеленском.

Он опубликовал фрагмент из эфира, в котором ведущая заявила, что 15 мая Зеленский посетил Елисейский дворец "со своим шапито".

Далее в программе обыграли анонс "турне цирка Зеленского по Европе" и его встреч с европейскими политиками словно рекламное объявление циркового выступления, "чтобы помочь Украине".

Посол возмутился.

"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", - написал он.

Напомним, ранее в скандал попал французский телеканал France 24. Журналисты показали сюжет из лагеря российских военных и назвал "вражеским" контрнаступление Украины.

Позже France 24 удалил видео, а представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал.

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.