Турне цирка Зеленского. От французского телеканала требуют извинений за шутку про президента Украины
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует извинений от французского телеканала RTL за высказывание о президенте Владимире Зеленском.
Он опубликовал фрагмент из эфира, в котором ведущая заявила, что 15 мая Зеленский посетил Елисейский дворец "со своим шапито".
Далее в программе обыграли анонс "турне цирка Зеленского по Европе" и его встреч с европейскими политиками словно рекламное объявление циркового выступления, "чтобы помочь Украине".
Посол возмутился.
"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", - написал он.
🎪 Le cirque Zelensky, bientôt proche de chez vous ! 😂 Chronique de @LaurentGerra et @JadeRTL dans #RTLMatin pic.twitter.com/RDtmXuTx5a— RTL France (@RTLFrance) May 15, 2023
Напомним, ранее в скандал попал французский телеканал France 24. Журналисты показали сюжет из лагеря российских военных и назвал "вражеским" контрнаступление Украины.
Позже France 24 удалил видео, а представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал французский канал.
Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.