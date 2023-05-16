Депутат Евгений Шевченко в комментарии "Стране" рассказал, что он вместе с главой ГУР Кириллом Будановым организовали разговор между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским в первые дни войны, благодаря чему состоялись переговоры украинской и российской делегаций.

"Россияне послали свою делегацию в Беларусь под Гомель, Зеленский сказал, что он не пошлет людей на переговоры в страну, из которой летят ракеты и заходят войска. Российская делегация уже собиралась уезжать, и в тот момент мы с Будановым подключились. Я уже понимал психологию президента Зеленского, что он не будет звонить Лукашенко, потому что напали на Украину. Моя задача была сделать так, чтобы Лукашенко сам позвонил Зеленскому и дал гарантии безопасности нашей группы, что с ними ничего не случится. Только тогда они поехали", — рассказал Шевченко.

По его словам, для Лукашенко эта война была шоком.

"Он сказал мне, что все можно решить и нужно срочно идти на переговоры. Это было все очень сумбурно, поэтому все детали я не помню. Переговоры в Беларуси помогли выиграть время, нам нужна была эта пауза. С первого дня войны ГУР старалось держать северный рубеж страны, чтобы вместе с русскими не пошли белорусские войска. Буданову скромность не позволит это сказать, но я могу заявить о том, что первый удар под Киевом на себя принял именно спецназ ГУР", — сказал "Стране" Евгений Шевченко.

На вопрос, общается ли он сейчас с Лукашенко, Шевченко ответил так: "Без комментариев".

Кроме этого, нардеп сообщил, что сейчас продолжает сотрудничать с ГУР.

"Я также постоянно посещаю парламент, не пропускаю ни одного заседания. По поводу хейта со стороны своих коллег в первые дни войны я могу сказать, что главное – решить вопрос для безопасности нашего государства, а не заигрывать перед Вятровичем и так далее. По делам нужно судить, а не по словам. Пусть гавкают, я уже привык", — сказал Шевченко.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что Евгений Шевченко сотрудничал с разведкой по вопросу отношений с Лукашенко.