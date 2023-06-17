В субботу, 17 июня, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую утреннюю сводку с фронта.

В сводке Генштаб прокомментировал вчерашний ракетный удар по Киевской области, во время которого россияне задействовали 6 аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал" и 6 крылатых ракет "Калибр". Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск ВСУ все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 33 авиационных удара и совершил 59 обстрелов из РСЗО. Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

На данный момент противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение суток нанес авиационные удары по некоторым населенным пунктам Сумской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиаудары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка и Южное.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

Также сообщается, что на Марьинском направлении за прошедшие сутки ВСУ отбили все атаки противника в районе Марьинки. Кроме того, на Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области.

О контрнаступлении ВСУ в утренней сводке украинского Генштаба ничего не говорится. При этом Генштаб пишет, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

"Противник продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры. Сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что украинские войска еще не начали контрнаступление, а проводят наступательные действия с целью выявления слабых мест в защите РФ.

При этом накануне эксперты, опрошенные Sky News, выразили уверенность, что Украина уже начала полноценное наступление, а не разведку боем.