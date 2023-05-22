Анализ спутниковых снимков Крыма, Приазовья и Запорожской области демонстрирует масштабные оборонительные сооружения, которые Россия строит в ходе подготовки к контрнаступлению Украины.

Анализ провела ВВС Verify.

Изучив сотни спутниковых снимков, журналисты-расследователи определили несколько ключевых участков оккупированных территорий, на которых Россия с октября активно роет окопы и создает другие оборонительные сооружения. Эти четыре участка дают представление о том, чего Россия ожидает от контрнаступления Украины и с какого рода обороной могут столкнуться ВСУ.

Особенно это заметно на западном берегу Крыма.

В апреле британская разведка писала, что РФ завершила создание трех уровней оборонительных зон в Запорожской области.

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