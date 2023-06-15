Временно оккупированный Крым ночью и утром 15 июня атаковали девять дронов.

Об этом заявляют назначенные РФ "власти" полуострова.

Они утверждают, что сбили шесть БПЛА силами ПВО, а три посадили средствами РЭБ.

Один беспилотник взорвался в селе Докучаево Красногвардейского района. Сообщаеется, что обошлось без жертв, но в нескольких домах выбило стекла.

Также в российских Telegram-каналах появились фото с места падения одного из беспилотников.

Ранее мы писали, что на днях в России сообщили о сбитии беспилотников под Севастополем.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 14 июня. На Южном фронте, где уже больше недели ВСУ ведут наступательные действия, продолжаются бои на Времьевском выступе. Судя по всему - главной ареной стала Макаровка под Великой Новоселкой.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.