Россия удвоила количество боевых дельфинов для защиты базы Черноморского флота в Севастополе.

Об этом сообщает специализированное издание Naval News.

"Похоже, что Россия удвоила количество дрессированных дельфинов, защищающих Севастопольскую военно-морскую базу в Крыму. Это усиление обороны - ответ на растущую способность Украины достать стратегически важный город. Несмотря на более широкое внимание к атакам ракет и морских беспилотников, Россия явно серьезно относится к угрозе высадки украинского спецназа", - сказано в материале.

По данным Naval News, количество загонов для дельфинов в городе увеличилось с трех-четырех до шести-семи.

Патрулирование дельфинов увеличилось по частоте и покрывает большую территорию. Животные будут защищать Севастополь от водолазов украинского спецназа, которые могут проникнуть на базу Черноморского флота РФ. У морских млекопитающих есть неотъемлемое преимущество в скорости и силе даже перед самым тренированным боевым пловцом.

По этой причине некоторые страны обучали дельфинов и других морских млекопитающих, добавляет издание. Самая известная программа реализуется в ВМС США. Но также этим занимались Швеция, Израиль и Северная Корея.

Ранее британская пресса заявила, что россияне усилили защиту Севастопольской бухты шестью эшелонами обороны, катерами и дельфинами.

Между тем на Севастополь регулярно происходят атаки. Так, в апреле городская бухта была атакована морскими дронами.