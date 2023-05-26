В Министерстве обороны России заявили, что разведывательный корабль "Иван Хурс" прибыл в Севастополь своим ходом.

"Иван Хурс" является самым современным на сегодняшний день разведывательным кораблем в составе российского флота.

Ранее сообщалось, что корабль мог быть поврежден в результате атаки морскими дронами. Минобороны РФ подтверждало атаку дронами, но утверждало, что все они были уничтожены.

Российские СМИ уже публиковали видео о том, как "Иван Хурс" идет в Севастополь своим ходом.

"То есть, если повреждения и были, то они не помешали кораблю доплыть до своей базы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, российский корабль "Иван Хурс" был атакован рано утром 24 мая недалеко от берега Турции в Черном море. Украинские Telegram-каналы опубликовали видео, снятое с дрона-катера, который стремительно приближался к судну. Сообщалось, что он ударил корабль.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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