Российские СМИ публикуют фото и видео возвращения разведывательного корабля "Иван Хурс" в Севастополь после того, как н был атакован катерами-беспилотниками.

Российский корабль был атакован рано утром 24 мая недалеко от берега Турции в Черном море. Минобороны РФ утверждало, что все дроны были уничтожены огнеем с корабля.

Украинские телеграмм-каналы опубликовали видео, снятое с дрона-катера, который стремительно приближался к судну. Сообщалось, что он ударил корабль.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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