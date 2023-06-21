Об этом говорится в сводке британской разведки в Twitter Минобороны Великобритании.

В ней сообщается, что на на юге Украины продолжаются ожесточенные бои и в последнее время РФ продолжает прилагать значительные усилия для строительства оборонительных сооружений на подступах к оккупированному Крыму.

В них входит полоса обороны протяженностью 9 километров к северу от Армянска, на сухопутном перешейке, соединяющем Крым и Херсонскую область.

"Эти продуманные оборонительные сооружения подчеркивают мнение российского командования о том, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым. Россия по-прежнему считает сохранение контроля над полуостровом своим главным политическим приоритетом", - сообщают в Минобороны Британии.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.