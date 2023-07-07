Германия выступила против передачи Украине американских кассетных боеприпасов.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт Reuters.

Чиновницу попросили прокомментировать заявление официальных лиц США о предоставлении Киеву таких боеприпасов.

"Я следила за сообщениями СМИ. К нам как к государству-участнику применяется соглашение Осло", — сказала Бербок, напоминая, что Германия была среди 111 стран, которые в 2008 году в столице Норвегии подписали конвенцию об отказе от кассетных боеприпасов.

США, Украина и РФ этот документ не подписывали. К конвенции присоединились страны Европейского Союза, а также Великобритания, Канада, Австралия и Япония.

По данным СМИ, передача кассетных боеприпасов американцами уже одобрена и будет объявлена сегодня.

О том, что такое кассетные боеприпасы, что они могут изменить на поле боя и почему против них выступают правозащитники, мы рассказывали в отдельном материале.

Также мы сообщали, что уже стал известен тип кассетных боеприпасов, которые США собираются передать Украине.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

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