Германия против передачи Украине американских кассетных боеприпасов
Германия выступила против передачи Украине американских кассетных боеприпасов.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передаёт Reuters.
Чиновницу попросили прокомментировать заявление официальных лиц США о предоставлении Киеву таких боеприпасов.
"Я следила за сообщениями СМИ. К нам как к государству-участнику применяется соглашение Осло", — сказала Бербок, напоминая, что Германия была среди 111 стран, которые в 2008 году в столице Норвегии подписали конвенцию об отказе от кассетных боеприпасов.
США, Украина и РФ этот документ не подписывали. К конвенции присоединились страны Европейского Союза, а также Великобритания, Канада, Австралия и Япония.
По данным СМИ, передача кассетных боеприпасов американцами уже одобрена и будет объявлена сегодня.
О том, что такое кассетные боеприпасы, что они могут изменить на поле боя и почему против них выступают правозащитники, мы рассказывали в отдельном материале.
Также мы сообщали, что уже стал известен тип кассетных боеприпасов, которые США собираются передать Украине.
Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.
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