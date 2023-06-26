Главы МИД ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине.

Об этом говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

Ранее он составлял около 7,9 млрд евро, а теперь - более 12 миллиардов.

Этот фонд возмещает правительствам военные поставки в Украину и используется для поддержки других стран.

По данным Bloomberg, предыдущий бюджет фонда уже был почти весь потрачен.

Напомним, Евросоюз перечислил Украине еще один пакет макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Также агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро. Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Средства пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других государственных расходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.

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