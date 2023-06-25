США и Евросоюз подтвердили намерение сотрудничать с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам, а также совместно работать над разрешением глобальных проблем.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, опубликованном по итогам очередного раунда диалога США и Евросоюза по КНР.

На встрече, состоявшейся 22 июня, США представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, а Евросоюз – генеральный секретарь Службы внешних связей Стефано Саннино.

"Заместитель госсекретаря Нуланд и генеральный секретарь Саннино подтвердили готовность к продолжению предметного взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность", - следует из заявления.

Кроме того, представители США и ЕС заявили о необходимости корректировки совместных подходов к взаимодействию с Китаем с учетом шагов последнего на мировой арене, а также обстоятельств "более широкого геополитического контекста". Стороны высказались за поддержание открытых каналов коммуникации с Пекином.

Напомним, западные СМИ сообщали, что США следует остерегаться растущего сближения России и Китая.

Однако президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США.