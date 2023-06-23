США не рассматривают Индию как противовес Китаю и не подходили к организации визита индийского премьер-министра Нарендры Моди с этой стороны.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

"Мы не рассматриваем Индию как противовес Китаю и не подходим к государственному визиту как к своего рода возможности послать сигнал Китаю. Цель состояла в том, чтобы послать сигнал американскому народу и индийскому народу о том, насколько важны двусторонние отношения", - сказал Кирби.

Моди завершает трехдневный государственный визит в США.

Как мы писали, сегодня Моди призвал мир к переговорам для завершения войны в Украине и заявил, что Индия "полностью готова" помочь Украине в "мирных" усилиях.

Накануне своей поездки в США Моди отрицал нейтральную позицию Индии. "Мы не нейтральны, мы на стороне мира", - говорил индийский премьер. По его словам, Нью-Дели будет поддерживать "все реальные попытки покончить с конфликтом и гарантировать устойчивый мир и стабильность".