Китай и Куба ведут переговоры о создании на острове совместного военного тренировочного центра, что означает возможное появление китайских военных "на пороге Америки".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, ситуация вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, который "изо всех сил пытается предотвратить амбиции Китая в Карибском бассейне".

Пекин же рассматривает свои действия как ответ на отношения США с Тайванем.

Ранее сообщалось, что Пекин хочет создать объект для прослушивания США. Американские официальные лица подтверждают, что база позволит Китаю проводить разведку сигналов и мониторинг ряда коммуникаций. В частности, перехватывать электронные письма, прослушивать телефонные звонки и спутниковую радиосвязь.

В то же время, перед визитом госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Пекин появилась информация, что США надеются возобновить общение с Китаем на высоком уровне, несмотря на продолжающуюся напряженность в отношениях между странами.

А после встречи с председателем КНР Си Цзиньпинем, Блинкен заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем. А также, что США не стремятся к новой холодной войне и не хотят менять систему Китая.