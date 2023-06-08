Китай намеревается разместить на Кубе свою секретную разведывательную базу.

Об этом пишет издание "The Wall Street Journal".

Объект будет представлять собой комплекс для прослушивания, его отдалённость от американского штата Флорида составит всего 160 км. Это позволит китайским спецслужбам перехватывать данные электронных коммуникаций на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а так же контролировать движение американских кораблей.

По данным издания, за размещение своей базы в рамках этой секретной сделки КНР заплатит Кубе несколько миллиардов долларов.

Информацию подтвердил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

"Мы внимательно следим за этим, принимаем меры для противодействия этому и остаёмся уверенными, что сможем выполнить все наши обязательства по безопасности дома, в регионе и во всем мире", - сказал Кирби.

Американские официальные лица подтверждают, что база позволит Китаю проводить разведку сигналов и мониторинг ряда коммуникаций. В частности, перехватывать электронные письма, прослушивать телефонные звонки и спутниковую радиосвязь.

Интересно, что в своё время эту станцию на Кубе в городе Лурдес построил Советский Союз. Это было сделано для отслеживания действий США во время холодной войны.

Закрыл её Путин в 2001 году. В то время в Белом доме приветствовали этот шаг.

Также "Страна" сообщала, что Китай готовится запустить беспилотник-шпион, способный летать в три раза быстрее звука.

Перед этим в Словении задержали семью российских шпионов, выдававших себя за аргентинцев.

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