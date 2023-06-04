Компания OpenAI выпустила официальное мобильное приложение чат-бота ChatGPT. Пока оно доступно только для iPhone, но вскоре должна выйти версия и для Android. При этом производители смартфонов уже начали напрямую интегрировать ИИ-помощника в свои устройства. Известно, что китайский бренд Infinix станет первым производителем, который интегрирует ChatGPT в свои смартфоны.

Об этом сообщает Ice Universe.

Первыми гаджетами с предустановленным ChatGPT станут смартфоны серии Infinix Note 30. При этом ChatGPT будет не просто встроен в ОС, а и объединен с фирменным голосовым ассистентом Folax, что даст пользователям намного больше возможностей. Все это будет совершенно бесплатно и без необходимости регистрации аккаунта в сервисе OpenAI.

Вероятно, в ближайшее время по стопам китайской компании пойдут и более знаменитые фирмы, в том числе Samsung и Xiaomi.

Ранее сообщалось, что IT-стартапы уже используют ChatGPT, чтобы экономить на программистах. Так, новая версия чат-бота может писать сложный код и создавать простые приложения с помощью подсказок человека через обычные текстовые обращения.

Мы детально разбирались, что такое ChatGPT, как им могут пользоваться украинцы и есть ли риск остаться без работы из-за искусственного интеллекта.