Министерство обороны США при анализе боевых действий в Украине извлекает уроки, которые касаются логистики, сбора разведывательных данных, установления превосходства в воздухе и применения средств ПВО.

Об этом сообщил начальник штаба ВВС США Чарльз Браун на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований Митчелла.

У генерала спросили, какие уроки американские военные извлекают, наблюдая за боевыми действиями в Украине.

"Думаю, тут несколько вещей. Одна состоит в том, что конфликты обычно продолжаются дольше, чем прогнозирует большинство людей. Это важность логистики и, я бы сказал, важность информации, то, какое значение она имеет в данной конкретной кампании, в ее начале и по мере продолжения", - ответил военный.

"И последнее - это превосходство в воздухе. Ни у одной стороны первоначально не было превосходства в воздухе. Превосходство в воздухе касается не только самолетов с ракетами, это также противовоздушная оборона", - констатировал Браун.

Он отметил, что Пентагон, в частности, следит за применением украинской стороной средств ПВО. По словам Брауна, американская сторона в свете событий в Украине стала уделять больше внимания "цепочкам поставок, военно-промышленной базе, боеприпасам".

Как мы сообщали, США предоставляют Киеву разведданные для достижения успехов в боевых действиях против России.

Ранее мы писали, что генерал Чарльз Браун может стать следующим главой генштаба США. Генерал Марк Милли покидает свой пост после четырехлетнего срока. Генерал Браун станет новым главой генштаба США в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.