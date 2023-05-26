Чарльз Браун сменит Марка Милли. Президент США представил следующего главу генерального штаба
Президент США Джо Байден представил кандидатуру следующего главы генштаба США - это генерал Чарльз Браун.
Видео представления опубликовал Белый дом.
Генерал Марк Милли покидает свой пост после четырехлетнего срока. Генерал Браун станет новым главой генштаба США в том случае, если его кандидатуру одобрит Конгресс.
В марте мы писали, что срок полномочий американского генерала Марка Милли на посту председателя Объединенного комитета начальников штабов заканчивается этой осенью, и президент США Джо Байден выбирает одного из двух кандидатов, который займет место Милли.
Один из кандидатов – генерал Чарльз Браун-младший, начальник штаба ВВС — первый афроамериканец, дослужившийся до этой должности в вооруженных силах. По словам высокопоставленных чиновников администрации, он является ведущим претендентом.
Второй кандидат – генерал Дэвид Бергер, командир корпуса морской пехоты с опытом боевого командования в Ираке и Афганистане, белый генерал с четырьмя звездами, но его считают неудачником.
А в мае The Washington Post написала, что Байден готовится заменить главу Объединенного комитета начальников штабов Милли на Брауна-младшего.