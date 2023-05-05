В США может произойти важная кадровая перемена в армии.

По информации The Washington Post, президент США Джо Байден готовится заменить главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли на генерала Чарльза Брауна-младшего.

Чарльз Браун-младший - летчик с опытом командования войсками на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе. В настоящее время он является начальником штаба ВВС.

"В случае утверждения Сенатом Браун-младший заменит генерала Марка А. Милли, чье пребывание на посту председателя совпало с бурным периодом в истории, который включал нападение на Капитолий США, смертоносную эвакуацию из Афганистана и усилия США по вооружению Украины во время борьбы с вторжением российских войск", - пишет издание.

В публикации говорится, что "маловероятно, что Байден выберет другого генерала армии в качестве преемника генерала Милли. Нынешний вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов является адмиралом ВМС, что снижает вероятность назначения Байденом на пост еще одного моряка".

Напомним, в февральском интервью The Financial Times Марк Милли заявил, что война Украины с Россией должна завершиться переговорами.

Ранее мы писали, что на днях генерал Марк Милли заявил, что будущее в новых войнах принадлежит роботам. По его словам, искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой станут доминирующим фактором в ведении войны.