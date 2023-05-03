Будущее в войне – за роботами.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

"В современном мире мы переживаем самые фундаментальные изменения в характере войны, когда-либо бывавшие в истории.

Во-первых, у вас есть высокоточные боеприпасы и вездесущие датчики. Мы можем вести дальний прицельный огонь с большей точностью и на большем расстоянии, чем когда-либо в истории человечества. И не только мы, но и русские, и китайцы, и другие страны могут сделать то же самое.

Но теперь, в дополнение к дальности и точности, у вас есть появление гиперзвуковой скорости. Оружие, которое может двигаться со скоростью, от которой с сегодняшними оборонительными технологиями, нет защиты.

Также происходят фундаментальные изменения в способности видеть. Любой, кто носит часы Fitbit или GPS или бегает с iPhone, – это сенсор. Это средство общения для большинства людей. Но для других это может быть сенсор, трекер. Итак, у нас есть способность видеть окружающую среду и улавливать сигналы, потому что в окружающей среде так много электронных сигналов.

У нас есть способность видеть и ощущать эту среду, как никогда раньше.

Но прибавьте к этому бурно развивающиеся технологии робототехники – мы уже используем робототехнику, БПЛА. Сейчас мы разрабатываем беспилотные морские аппараты, как надводные, так и подводные.

Мы проводим эксперименты с самолетами, которые будут беспилотными. Вы увидите в будущем беспилотные танки. Так что робототехника очень быстро проникает в вооруженные силы, гораздо быстрее, чем люди могут подумать.

Добавьте к этому некоторые другие вещи, наиболее важной из которых является способность принимать решения быстро и с большой точностью. Искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой станут доминирующим фактором в ведении войны.

И страна, которая оптимизирует эти технологии для ведения войны, будет иметь решающее преимущество, по крайней мере, в начале следующей войны", – сказал Милли.

Ранее мы писали, что, по мнению Марка Милли, смартфоны стали новыми трекерами для разведки, а iPhone - сенсором военных целей.

Также "Страна" сообщала, что генерал Марк Милли рассказал о перспективах войны и обрисовал три возможных итога наступления Украины.