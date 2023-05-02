iPhone может стать "сенсором" и "трекером" для военных целей. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов Марк Милли в интервью Foreign Affairs.

По его словам, современный мир переживает "самые фундаментальные изменения в характере войны, когда-либо бывшие в истории".

Они касаются прорыва в дальнобойном высокоточном оружии, гиперзвуковых технологиях, спутниковой и электронной разведке.

Говоря о последнем, Милли упомянул смартфоны.

"Любой, кто носит часы, фитнес-браслет или GPS или бегает с iPhone, - это сенсор. Вы знаете, это средство общения для большинства людей, а некоторые гаджеты, наверное, следят за вашим здоровьем. Но для других это может быть сенсор, трекер", - заявил генерал.

По его словам, благодаря этому разведки стран мира - "не только мы, но и русские, и китайцы" - получили "способность видеть и стрелять на дальность с такой точностью, какой она никогда прежде не была".

Далее, считает генерал, "искусственный интеллект и квантовые вычисления в сочетании с робототехникой станут доминирующим фактором в ведении войны".

По данным FT, американский генерал Милли считает, что война Украины и России завершится переговорами.

15 марта начальники Генштабов России и США провели телефонные переговоры. "Страна" писала, о чем говорили Милли и Герасимов.

1 мая стало известно о телефонном разговоре между главкомом ВСУ Залужным и Милли.