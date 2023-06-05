Более 70% опрошенных украинцев считают подготовку к войне недостаточной.

Об этом говорят результаты опроса Центра Разумкова.

Респондентам был задан вопрос: "Достаточны ли усилия украинской власти по подготовке к широкомасштабной войне с РФ?"

Почти 73,6% респондентов оценили подготовку как недостаточную или отметили, что власть вообще не готовилась к войне. Только 12,8% посчитали, что власть сделала все возможное. Около 14% не определились с ответом.

В то же время большинство опрошенных украинцев наибольшую ответственность за состояние подготовки Украины к войне возлагает на президента, отдав ему 42,4% голосов. За ним следуют Минобороны и Генштаб: 19,3% и 9,3% респондентов соответственно. Только 1,9% опрошенных отмечают важность роли правительства в этом вопросе.

Ранее опрос Украинского института будущего показал, что почти треть украинцев стали больше употреблять алкогольных напитков с начала войны.

Также мы писали, что среди украинцев вырос уровень негативных эмоционально-психологических состояний за период с февраля по май. 26% опрошенных заявили, что их состояние ухудшилось в последнее время. По сравнению с февралем на 5-7% выросла частота упоминаний симптомов преддепрессионных состояний.