Среди российских военнопленных высшее образование есть лишь у 10,9%.

Об этом сообщил руководитель проектов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Скоцик на пресс-конференции в Military Media Center.

Он презентовал результаты первого социологического исследования, проведенного Координационным штабом в рамках проекта "Хочу жить".

По результатам опроса, 57,7% опрошенных военнопленных имеют среднее специальное образование, 19,2% окончили только школу, еще 12,2% не получили среднего образования.

Из результатов исследования Military Media Center делает вывод, что в военных действиях в Украине принимают участие представители практически всех регионов России, а также незаконно мобилизованные на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма.

Исследование провели в апреле 2023 года через анкетирование. На добровольной основе анкеты согласились заполнить 400 военнопленных.

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