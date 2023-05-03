Одесский горсовет поддержал переименование двух районов города. Суворовский стал Пересыпский, а Малиновский - Хаджибейским. Решение было принято вопреки опросу одесситов.

Об этом сообщает "Думская".

Горожане проголосовали за смену названия только Малиновского района. А чтобы Суворовский район стал Пересыпским большинство голосовавших не хотело.

Накануне сообщалось, что выносить вопрос о переименовании на сессию не будут. Ожидалось, что историко-топонимическая комиссия соберется еще раз и предложит новые варианты.

Однако поздно вечером фракция "Доверяй делам" мэра Геннадия Труханова все-таки внесла проект решения по переименованию обоих районов, а принять его удалось с минимальным запасом голосов благодаря депутатам "Слуги народа".

Ранее сообщалось, что в Одессе также хотят переименовать аллеи парка Победы в честь военных подразделений Украины.

А в декабре в Одесской области переименовали поселок Суворово в Бессарабское. Такое решение приняло депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района.