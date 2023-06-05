Военные США внимательно следят за атаками украинских сил внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них.

Об этом заявил телеканалу CNN председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

У Милли спросили, могут ли такого рода атаки привести к эскалации конфликта с РФ. Генерал ответил, что "риски эскалации существует всегда", и США "очень и очень внимательно" наблюдают за этими событиями.

Он утверждает, что происходящее "представляет экзистенциальную угрозу самому существованию Украины и имеет еще большее значение для остального мира – для Европы, для США и остального мира".

Милли добавил, что Украина "очень хорошо подготовлена" к контрнаступлению, но пока "слишком рано" говорить о его возможных последствиях.

Ранее западная пресса сообщила, что воюющие на стороне Украины россияне из "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", которые вторглись на территорию Белгородской области, использовали иностранное вооружение.

В Белом доме заявили, что США ясно дают понять, в том числе непосредственно Украине, что не поддерживают применение ею американского оружия для вылазок в Россию.