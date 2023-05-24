США ясно дают понять, в том числе непосредственно Украине, что не поддерживают применение ею американского оружия для вылазок в Россию.

Об этом заявил на телефонном брифинге в среду, 24 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

"Мы чертовски ясно даем понять, что не поддерживаем применение военной техники американского производства для атак внутри России. И мы ясно даем это понять в том числе в диалоге с украинцами", - сказал Кирби, комментируя вылазку под Белгород.

При этом Кирби добавил, что Вашингтон продолжает изучать сообщения о применении техники США при атаке на Белгородскую область.

Напомним, в Госдепе США скептически отнеслись к сообщениям о применении американского оружия в Белгородской области РФ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Белгородской области использовались, как минимум, американские джипы.

Также в сети было опубликовано видео с КПП "Козинка", где шли бои, на котором видна разбитая американская техника: два бронетранспортера Humvee, пикап и еще один бронеавтомобиль. В других населенных пунктах Белгородской области на фото попал другой американский бронеавтомобиль MaxxPro.

"Страна" разбиралась, что показал и зачем происходил "Белгородский рейд".